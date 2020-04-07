Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

По данным регулятора, всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах. Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится
 на сайте ЦБ.
RT на русском06:27

Подробнее о событии

В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса

RT на русском06:27

ЦБ РФ: Мошенники активно используют тему коронавируса для выманивания банковских данных граждан

Агентство Москва03:14

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

РБК04:44

ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии

ТАСС03:53

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег на фоне пандемии

URA.Ru03:49

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

РИА Новости03:21

ЦБ рассказал о новом мошенничестве под прикрытием коронавируса

Национальная служба новостей05:31
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Футбол

Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России

В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
News.ru 02:19
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Общество

Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции

С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%. В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.
News.ru 03:56
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Игры

Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Piter.tv 05 апреля в 11:19
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Гаджеты

Intel прекращает выпуск пяти чипсетов для процессоров Haswell

На прошлой неделе компания Intel объявила о прекращении производства наборов системной логики Q87, C226, H81, QM87 и HM86.
iXBT.com 03:16
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

На Кубани умер первый пациент с коронавирусом

За рулем Кубань 03:24
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Экономика

Правительство РФ назвало условия отсрочки арендных платежей

Условия предоставления отсрочки выплаты арендных платежей, утвержденные Председателем Совета Министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликованы 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Происшествия

В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус

В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
РИА Новости 01:23
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Происшествия

В Москве проверяют 18 подозрительных тестов курян на коронавирус

У мужчины был взят тест на коронавирус, однако конечный результат еще не пришел из референс-центра Москвы.
ГТРК Курск 04:42
Общество

Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Rostov gazeta 04:43
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 05 апреля в 04:55
Футбол

«Мы будто спали вместе»: Бербатов назвал лучшего партнёра в нападении

Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем партнере в нападении.
Евро-футбол.ру 05:51
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
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