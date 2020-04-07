Коронавирус
РИА НовостиЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
По данным регулятора, всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах. Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится на сайте ЦБ.RT на русском06:27
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Футбол
Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России
В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Общество
Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции
С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%. В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Игры
Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен
Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Гаджеты
Intel прекращает выпуск пяти чипсетов для процессоров Haswell
На прошлой неделе компания Intel объявила о прекращении производства наборов системной логики Q87, C226, H81, QM87 и HM86.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
На Кубани умер первый пациент с коронавирусом
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Экономика
Правительство РФ назвало условия отсрочки арендных платежей
Условия предоставления отсрочки выплаты арендных платежей, утвержденные Председателем Совета Министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликованы 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Происшествия
В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус
В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Происшествия
В Москве проверяют 18 подозрительных тестов курян на коронавирус
У мужчины был взят тест на коронавирус, однако конечный результат еще не пришел из референс-центра Москвы.
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Футбол
«Мы будто спали вместе»: Бербатов назвал лучшего партнёра в нападении
Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем партнере в нападении.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.