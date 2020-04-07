с чего всё началось

По данным регулятора, всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах. Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

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