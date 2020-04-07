Коронавирус

РБКРБКЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство», — сообщает
 7 апреля ЦБ РФ на своем сайте.
Фонтанка.Ру04:11

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Мошенники активизировались во время коронавируса. Они обещают кредитную отсрочку, пособия и даже диагностику COVID-2019

Фонтанка.Ру04:11

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

РБК04:44

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Российская газета04:35

ЦБ РФ предупредил о всплеске попыток краж с банковских карт

Вести.Ru04:51

ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии

ТАСС03:53

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег на фоне пандемии

URA.Ru03:49

ЦБ РФ: Мошенники активно используют тему коронавируса для выманивания банковских данных граждан

Агентство Москва03:14
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Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости вчера в 12:00
Интернет

Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки

Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
ToDay News Ufa 04:37
Хоккей

Хоккеист Панарин в Instagram рассказал, как переживает карантин в США

ФАН 04:49
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, сообщила РБК пресс-служба компании.
Forbes 02:37
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru вчера в 14:10
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.
Пятый канал 03:39
Общество

О 56 заболевших коронавирусом рассказал губернатор Брянского региона

Сегодня, 7 апреля, глава региона Александр Богомаз выступил в эфире телеканала «Россия 24».
Городской телеканал (Брянск) 03:38
Общество

Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье

Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Росбалт 04:06
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Футбол

Уткин: Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не мешал Дзюбе

Имея возможность уехать в Англию, но имея возможность и остаться в «Зените», в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий, на которые «Зенит» и пошел.
ODDS.ru 04:35
Общество

Половина заболевших коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

Московский Комсомолец вчера в 05:47
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество

В Свердловской области подтвердили семь новых случаев коронавируса

На территории Свердловской области выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 03:39
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Ридус 02:20
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
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