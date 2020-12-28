РБКЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка ПромсвязьбанкуБанк России ведет переговоры о продаже санируемого Московского индустриального банка (МИнБанка) Промсвязьбанку, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.В источникеИА Красная ВеснаРБКRuNews24.ruФАНПРАЙМПодробнее о событииЦБ РФ обсуждает возможную передачу Минбанка ПромсвязьбанкуИА Красная Весна10:57Центробанк может присоединить санируемый МИнБанк к ПромсвязьбанкуПРАЙМ11:35ЦБ обсуждает присоединение Минбанка к ПромсвязьбанкуКоммерсантъ11:01Промсвязьбанк рассматривает идею присоединения МИнБанкаФАН12:13ЦБ РФ может передать санируемый «Московский индустриальный банк» «Промсвязьбанку»Финмаркет10:39ЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка ПромсвязьбанкуРБК10:01Банк России ведет переговоры о передаче Минбанка ПромсвязьбанкуТАСС09:55Показать ещёОценить7КомментироватьПоделиться