Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

ЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка Промсвязьбанку

Банк России ведет переговоры о продаже санируемого Московского индустриального банка (МИнБанка) Промсвязьбанку, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.В источнике
ИА Красная Весна
РБК
RuNews24.ru
ФАН
ПРАЙМ
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

ЦБ РФ обсуждает возможную передачу Минбанка Промсвязьбанку

ИА Красная Весна10:57
ПРАЙМ

Центробанк может присоединить санируемый МИнБанк к Промсвязьбанку

ПРАЙМ11:35
Коммерсантъ

ЦБ обсуждает присоединение Минбанка к Промсвязьбанку

Коммерсантъ11:01
ФАН

Промсвязьбанк рассматривает идею присоединения МИнБанка

ФАН12:13
Финмаркет

ЦБ РФ может передать санируемый «Московский индустриальный банк» «Промсвязьбанку»

Финмаркет10:39
РБК

ЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка Промсвязьбанку

РБК10:01
ТАСС

Банк России ведет переговоры о передаче Минбанка Промсвязьбанку

ТАСС09:55