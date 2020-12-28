В Великобритании выявили максимальные 41,3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря.