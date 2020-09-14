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РБК
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

По данным Банка России, на 9 сентября кредиторы одобрили 1,66 млн заявок от граждан на реструктуризацию ссуд, 162 тыс. из них — обращения за каникулами по 106-ФЗ. При этом 23 тыс. заявок на кредитные каникулы были аннулированы после одобрения из-за того, что заемщики не подтвердили падение дохода.В источнике
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EastRussia

Россияне начали повторно оформлять кредитные каникулы

EastRussia19:30
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
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Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
ПРАЙМ

Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы

ПРАЙМвчера в 13:01
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ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
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Банки закрывают костромичам кредитные каникулы

k1news.ruвчера в 09:35

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