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РБК
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

По данным Банка России, на 9 сентября кредиторы одобрили 1,66 млн заявок от граждан на реструктуризацию ссуд, 162 тыс. из них — обращения за каникулами по 106-ФЗ. При этом 23 тыс. заявок на кредитные каникулы были аннулированы после одобрения из-за того, что заемщики не подтвердили падение дохода.В источнике
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ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
Осетия-Ирыстон

30 сентября заканчивается приём заявлений на предоставление кредитных каникул

Осетия-Ирыстонвчера в 04:03
Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
ПРАЙМ

Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы

ПРАЙМвчера в 13:01
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
k1news.ru

Банки закрывают костромичам кредитные каникулы

k1news.ruвчера в 09:35
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
РИА Новостивчера в 09:22
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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Координационный совет назвал численность белорусской оппозиции

Публичной позицией для белорусской оппозиции, которую транслирует координационный совет, стало «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
ИА Красная Весна17:37
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
5

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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