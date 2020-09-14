ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул
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По данным Банка России, на 9 сентября кредиторы одобрили 1,66 млн заявок от граждан на реструктуризацию ссуд, 162 тыс. из них — обращения за каникулами по 106-ФЗ. При этом 23 тыс. заявок на кредитные каникулы были аннулированы после одобрения из-за того, что заемщики не подтвердили падение дохода.В источнике
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30 сентября заканчивается приём заявлений на предоставление кредитных каникул
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