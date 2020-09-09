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РБК
РБК

ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт

По данным ЦБ, общее число банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшилось до 190,3 млн. Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015 году. Тогда в первом квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
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Массовый отказ россиян от банковских карт объяснили двумя причинами

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Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

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Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

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Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русскомвчера в 12:39
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ruвчера в 03:09
РБК

Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБКвчера в 11:02
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новостивчера в 17:10

Туристы из РФ пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

Анкара, 10 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Возмущение по поводу несоответствия информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкого города Аланья выразили российские туристы, которые, по их мнению, столкнулись с «разводом» со стороны туроператора, сообщает портал TourDom.ru.
REGNUM00:56
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
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РБКвчера в 11:17
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Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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