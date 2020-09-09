ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт
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По данным ЦБ, общее число банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшилось до 190,3 млн. Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015 году. Тогда в первом квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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