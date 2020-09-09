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РБК
РБК

ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт

По данным ЦБ, общее число банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшилось до 190,3 млн. Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015 году. Тогда в первом квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
Национальная служба новостей

Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Национальная служба новостей11:16
RT на русском

Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русском12:39
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Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБК11:02
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

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Интерфакс09:07
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RT на русском09:30
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Интерфакс10:47
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