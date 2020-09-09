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РБК
РБК

ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт

По данным ЦБ, общее число банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшилось до 190,3 млн. Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015 году. Тогда в первом квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Московский Комсомолец

Массовый отказ россиян от банковских карт объяснили двумя причинами

Московский Комсомолец13:27
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10
Национальная служба новостей

Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Национальная служба новостей11:16
RT на русском

Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русском12:39
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РБК

Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБК11:02

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

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Интерфакс09:07
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Держитесь, Nvidia и Intel. Новые процессоры Ryzen будут представлены 8 октября, а видеокарты Radeon — 28 октября

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) только что опубликовала короткое рекламное видео, которое содержит дату анонса новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. А на официальной страничке Radeon в Twitter появилось аналогичное видео, посвящённое новым видеокартам Radeon RX 6000.
iXBT.com12:25

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
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Пребывание на МКС изменило структуру мозга российских космонавтов

Исследование, опубликованное в пятницу, описывает состояние головного мозга восьми мужчин — российских космонавтов примерно спустя семь месяцев после того, как они вернулись из длительных миссий на Международную космическую станцию.
РИА ОмскПресс6 сентября в 07:47
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новости13:48
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Су-57 оснастили «вторым пилотом»

Каким образом отечественная спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности в отношении Су-57, который еще даже не принят на вооружение, Леонков не уточнил, однако заверил, что истребитель получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», способный выполнять функцию «второго пилота».
Суть событий13:42