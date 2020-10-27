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ЦБ сообщил о росте числа покупок с помощью QR-кодов

Афанасий-бизнес
Ставропольская правда
РБК
Экономика сегодня
Моллы.Ru
Lenta.ru
НИА-Кавказ
Infopro54
ПРАЙМ
ЮГ Times
Privet-Rostov.ru
В России в октябре выросло число операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей на 214% по сравнению с сентябрем, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ. «В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода

Банк России в октябре зафиксировал резкий рост числа операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей. Показатель вырос на 214% по сравнению с сентябрем, следует из статистики, которую предоставил ЦБ в ответ на запрос РБК.
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Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне полюбили платить за покупки через QR-коды

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ЦБ зафиксировал увеличение спроса потребителей на покупки по QR-коду

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