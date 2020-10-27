В России в октябре выросло число операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей на 214% по сравнению с сентябрем, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ. «В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание.

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