ЦБ сообщил о росте числа покупок с помощью QR-кодов
В России в октябре выросло число операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей на 214% по сравнению с сентябрем, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ. «В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание.В источнике
С чего всё началось
ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода
Банк России в октябре зафиксировал резкий рост числа операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей. Показатель вырос на 214% по сравнению с сентябрем, следует из статистики, которую предоставил ЦБ в ответ на запрос РБК.
РБК23:07
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