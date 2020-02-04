Экономика
Моя Москва.онлайнЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России
В прошлом году в России было выявлено более 200 организаций с признаками финансовых пирамид. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
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ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Финмаркетвчера в 07:39
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Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени
Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
В Минобороны США заявили, что размещение зарядов на подлодках станет ответом для России и других стран, уверенных в своем ядерном потенциале.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Общество
Киану Ривз попал на фото 1932 года в украинском учебнике по истории
В украинский учебник по всемирной истории попал голливудский актер Киану Ривз.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Музыка
Лепс оценил шансы Панайотова на участие в «Евровидении»
Музыкант и продюсер Григорий Лепс оценил шансы Александра Панайотова на участие в «Евровидении».
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Известный инсайдер под ником Xiaomishka опубликовал сведения о стоимости смартфона Xiaomi Mi 10.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Баскетбол
Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год
Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов убран из списка кандидатов в национальную сборную России на 2020 год.