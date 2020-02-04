Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России

В прошлом году в России было выявлено более 200 организаций с признаками финансовых пирамид. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
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Новая эра пирамид

Ведомостивчера в 16:54

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМвчера в 07:05

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркетвчера в 07:39

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газетавчера в 07:15

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 09:15

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАССвчера в 07:04

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБКвчера в 07:01
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Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
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Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

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В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
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Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
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Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
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У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
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Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:05
Армия и оружие

Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

В Минобороны США заявили, что размещение зарядов на подлодках станет ответом для России и других стран, уверенных в своем ядерном потенциале.
Актуальные Новости 09:10
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Общество

Киану Ривз попал на фото 1932 года в украинском учебнике по истории

В украинский учебник по всемирной истории попал голливудский актер Киану Ривз.
МИР 24 вчера в 09:56
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Музыка

Лепс оценил шансы Панайотова на участие в «Евровидении»

Музыкант и продюсер Григорий Лепс оценил шансы Александра Панайотова на участие в «Евровидении».
Свободная Пресса 03 февраля в 15:29
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Наука

В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой пищи

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В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
РИА Новости 08:56
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось

Известный инсайдер под ником Xiaomishka опубликовал сведения о стоимости смартфона Xiaomi Mi 10.
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Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым

"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
РИА Новости 04:53
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru 04:31
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Футбол

Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big

Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
VSE42.RU вчера в 22:56
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Баскетбол

Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год

Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов убран из списка кандидатов в национальную сборную России на 2020 год.
Metaratings вчера в 11:48
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