В прошлом году в России было выявлено более 200 организаций с признаками финансовых пирамид. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.

ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России

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