В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, продолжившей распространение и по другим странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

ЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Экономика Автосервисы приготовились к массовым банкротствам Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.

Общество Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Транспорт В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.

Общество В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Наука Квантовую механику связали со специальной теорией относительности Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.