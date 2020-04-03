Коронавирус
Rambler News ServiceЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, продолжившей распространение и по другим странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.
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Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Экономика
Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами
Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию
Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Космос
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал экстремально короткую стрижку
В своем Instagram-профиле Дени Байсаров опубликовал кадры, на которых предстал с экстремально короткой стрижкой.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье
Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко в больничной палате исполнил свой хит «Надежда»
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Здоровье
Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян
Советы из интернета по защите от коронавируса могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Футбол
Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ
Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Наука
Квантовую механику связали со специальной теорией относительности
Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.