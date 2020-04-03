Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

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В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, продолжившей распространение и по другим странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.
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