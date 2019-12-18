Общество
Парламентская газетаВ России резко сократилось число сторонников оплаты наличными
В прошлом году впервые доля сторонников оплаты наличными оказалась меньше половины — 37% против 59% в 2017 году. В 2012 году этот показатель находился на уровне 89%. Вместе с тем 70% опрошенных отметили, что пока не могут полностью отказаться от наличных.
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Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов западную часть Донецка
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа
Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
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Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
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МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Общество
«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Экономика
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест
В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого).
Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Происшествия
Петербуржцы уже пострадали от шторма
Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
Кино
Мединский, Эрнст и Собчак пришли на премьеру картины о декабристах «Союз спасения»
В московском кинотеатре "Октябрь" в среду вечером прошла премьера фильма "Союз спасения" Алексея Кравчука о восстании декабристов.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
Для 19 декабря температурный рекорд - плюс 5,3 градуса - был установлен в 1982 году.
Хоккей
«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Футбол
«Герта» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии
Берлинская "Герта" одержала победу над леверкузенским "Байером" в выездном матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Футбол
АЕК победил во втором матче подряд под руководством Карреры
АЕК одержал вторую победу подряд под руководством итальянского наставника Массимо Карреры.
Культура
Выйдет ли сериал «Эпидемия» в Интернете в феврале
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.