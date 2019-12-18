Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.рувчера в 09:45

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

РБК вчера в 12:43
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Политика

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
iReactor 04:46
Политика

Россию обязали платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Московский Комсомолец вчера в 04:23
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Общество

Мэрия: половина опрошенных считает, что ситуация в Саратове ухудшилась

Половина респондентов считают, что ситуация ухудшилась (это показатель вырос с октября 2018 года - с 32% до 50%).
Московский Комсомолец 05:30
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Общество

Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках

Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Rambler News Service вчера в 10:19
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Футбол

«Ливерпуль» усилился форвардом «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» достиг договоренности о переходе японского форварда «Зальцбурга» Такуми Минамино.
Матч ТВ 03:25
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Кино

Новая экранизация мюзикла «Кошки» потерпела полное фиаско

Bimru.ru 06:05
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины

Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Политика

Миллер и Новак принимают участие в консультациях по газу в Берлине

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер принимают участие в трехсторонних консультациях по газу в Берлине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4

«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Стерлеград вчера в 11:14
Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Российская газета вчера в 04:04
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский союз к фашистской Германии - верх цинизма.
Народные новости 05:58
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
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