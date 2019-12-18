Общество
ВедомостиЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными
ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Экономика
ФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах
В ответ ФНС отправила идентичные данные об иностранцах налоговикам 58 государств.
Политика
Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными
Заседание до сих пор продолжается.
Кино
8 WTF-моментов в фильмах 2019 года
От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Общество
Председатель Верховного суда Лебедев, по данным СМИ, использует для путешествий самолёт государственной АК «Россия»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, по некоторым данным, использует для путешествий самолёт государственной авиакомпании «Россия».
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
В Астраханской области сел ракетоносец Ту-22М3 с отказавшим двигателем
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Культура
Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале
Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Происшествия
Непогода задержала «Ласточку» из Пскова в Петербург
Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков — Петербург прибудет на Балтийский вокзал с опозданием.
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 5,2% в 2019 году
Средняя стоимость полиса ОСАГО упала в январе–ноябре текущего года на 5,2% — до 5,409 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента организации Игоря Юргенса.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Футбол
Стадион «Калининград» планирует зарабатывать на нейминге и оперных концертах
Новый Калининград Руководство стадиона "Калининград" рассчитывает заключить с какой-либо компанией контракт, который позволит зарабатывать на торговле дополнительным именем арены.
Происшествия
СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове
Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) сотрудниками полиции после смерти задержанного мужчины у здания отделения полиции в Серпухове.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.