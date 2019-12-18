Общество

ВедомостиВедомостиЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Впервые количество предпочитающих платить наличными оказалось меньше половины в 2018 г. – 37% против 59% годом ранее. 45% опрошенных предпочитают оплачивать картой даже самые мелкие покупки.
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Подробнее о событии

Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правда16:13

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русском14:51

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.ру09:45

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвы13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомости10:38

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известия13:29

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Service09:15
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Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

iReactor вчера в 08:50
Общество

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Экономика

Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд.
Известия 01:44
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Политика

МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов

Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:02
Культура

Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу

Культуромания 15:08
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений за 10 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru вчера в 08:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Космос

На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку

N+1 16 декабря в 03:53
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о своих заработках во времена работы с Фадеевым

iReactor 11:24
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:16
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Политика

Помпео заявил о готовности выступать в конгрессе в рамках импичмента

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в конгрессе.
Известия 15:31
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Баскетбол

«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в матче Евролиги

ProstoProSport 17:14
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Политика

Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»

Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
ИА REX 07:00
Наука

Простуда и грипп мешают друг другу заражать людей

У гриппующего человека шанс подхватить простуду снижался, и наоборот – те, кто болел простудой, реже заболевали гриппом.
Портал Поиск вчера в 08:22
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В калмыкской колонии обнаружена террористическая ячейка

В одной из колоний Калмыкии выявили террористическую ячейку, куда входили более 100 заключенных, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:34
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