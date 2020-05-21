с чего всё началось

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России. На портале можно будет в цифровом виде оформить справку 2-НДФЛ (справку о доходах) и выписку со счета в Пенсионном фонде.

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 56

Политика Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня «Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.

Общество Музеи в регионах могут начать работу с 1 июня Музеи в регионах России могут начать работу с 1 июня при одобрении региональных властей, сообщила в четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля. 1,2K

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Здоровье Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших. 902

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым. 39

Наука Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти. 8

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 643

Кино Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.

Финансы Курс рубля начал уверенно расти В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. 120

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант". 552

Политика Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина. 6

Финансы Силуанов опроверг отмену бюджетного правила Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие МИД РФ считает, что действия США похожи на морскую блокаду Венесуэлы Дислокация военных кораблей США в Карибском бассейне сразу после отправки иранских танкеров с топливом в Венесуэлу походит на морскую блокаду страны, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова 21 мая в ходе брифинга с журналистами.

Армия и оружие Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.

Общество «Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус "У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков. 218

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,5K

Авто Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям. 7

Футбол Уткин прокомментировал продление контракта ЦСКА с Гончаренко Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал свое мнение о решении ЦСКА продлить контрактное соглашение с Виктором Гончаренко.