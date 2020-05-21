Экономика
РБКЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России. На портале можно будет в цифровом виде оформить справку 2-НДФЛ (справку о доходах) и выписку со счета в Пенсионном фонде.
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с чего всё началось
Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка.Ведомости06:27
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