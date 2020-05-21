с чего всё началось

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России. На портале можно будет в цифровом виде оформить справку 2-НДФЛ (справку о доходах) и выписку со счета в Пенсионном фонде.

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

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Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.

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