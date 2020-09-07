Отказ россиян от вкладов в пользу других финансовых инструментов оказались рекордными в этом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Причиной стал коронавирусный кризис, в результате которого физическим лицам стало невыгодно работать с банками.

С чего всё началось По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Известия вчера в 17:02