ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам
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Отказ россиян от вкладов в пользу других финансовых инструментов оказались рекордными в этом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Причиной стал коронавирусный кризис, в результате которого физическим лицам стало невыгодно работать с банками.В источнике
С чего всё началось
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
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