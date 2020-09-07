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ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Отказ россиян от вкладов в пользу других финансовых инструментов оказались рекордными в этом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Причиной стал коронавирусный кризис, в результате которого физическим лицам стало невыгодно работать с банками.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

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