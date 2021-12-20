Expert.ruЦБ сообщил об ускорении инфляции в большинстве регионов РФХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГодовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе составил 12%.Деловое.ТВКасаемо сегмента продовольствия, в ноябре также зафиксировали снижение темпов прироста цен.ГТРК МурманОсновной причиной стала конъюнктура, обусловившая увеличение годовых темпов прироста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.Деловое.ТВВозросший спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на новогодние туры, обусловил рост цен на внутренние авиаперелеты и некоторые направления зарубежного туризма.ЧГТРК "Грозный"Читать далееСвернутьКП - СаратовКП - СаратовВерсия-СаратовБелПрессаВятка ОбластнаяВзгляд-инфоКП - КрымОбласть 45ГТРК МурманВесьмаИвановские новостиChelindustry.ruБел.РуСаратовБизнесКонсалтингPrian.ruZnak.comПодробнее о событииГодовая инфляция в Астраханской области в ноябре снизилась до 8,03%Интерфакс - Россия03:32Цены на продукты в Тюменской области выросли выше среднероссийского уровняZnak.comвчера в 07:19В Татарстане в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,78%Реальное времявчера в 05:45ЦБ: годовая инфляция в Ленобласти по итогам ноября составила 8,16%Деловое.ТВвчера в 08:27Годовая инфляция в Татарстане ускорилась почти до 8,8% против среднероссийских 8,4%БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15ЦБ сообщил об ускорении инфляции в большинстве регионов РФExpert.ruвчера в 06:41Темпы роста цен на жильё в Португалии замедлилисьPrian.ruвчера в 03:15Показать ещёОценить30Поделиться