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ЦБ сообщил об ускорении инфляции в большинстве регионов РФ

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Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе составил 12%.
Деловое.ТВ
Касаемо сегмента продовольствия, в ноябре также зафиксировали снижение темпов прироста цен.
ГТРК Мурман
Основной причиной стала конъюнктура, обусловившая увеличение годовых темпов прироста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Деловое.ТВ
Возросший спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на новогодние туры, обусловил рост цен на внутренние авиаперелеты и некоторые направления зарубежного туризма.
ЧГТРК "Грозный"

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