"Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - говорится в документе.
В отчете о своей денежно-кредитной политике на 2023-2025 годы центральный банк сообщил, что сейчас обсуждаются различные варианты того, как вернуться к бюджетному правилу и пополнить ФНБ с учетом западных санкций против России.
Австралийские и американские геологи обнаружили изотопные свидетельства того, что первые континенты на Земле, а также глобальный круговорот пород в ее недрах возникли примерно 3,6 млрд лет назад в результате падения крупного астероида, расколовшего кору планеты.
Министерство обороны России сообщило, что пленные украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск «приняли решение остаться на территории, подконтрольной Российской Федерации, из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой».
Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.
Читатели финского информационного портала Iltalehti прокомментировали идею министра обороны Эстонии Ханно Певкура создать с Финляндией совместную систему противоракетной обороны в акватории Финского залива и заблокировать его для военных кораблей России.
Город Энергодар в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, обстреливают со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.