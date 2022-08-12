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ЦБ сообщил о проработке возможности пополнения ФНБ в юанях, рупиях и лирах

Министерство финансов России собирается предусмотреть пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается «главной кубышкой» страны, валютами дружественных стран.
Lenta.ru
"Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - говорится в документе.
РИА Новости
Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ.
РИА Новости
В отчете о своей денежно-кредитной политике на 2023-2025 годы центральный банк сообщил, что сейчас обсуждаются различные варианты того, как вернуться к бюджетному правилу и пополнить ФНБ с учетом западных санкций против России.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Минфин прорабатывает возможность пополнения ФНБ юанями, рупиями и лирами
РИА Новостивчера в 09:53
Минфин прорабатывает возможность пополнения средств ФНБ в валютах дружественных стран
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ЦБ раскрыл, какие валюты могут заменить доллар и евро в ФНБ
Коммерсантъвчера в 10:16
ЦБ сообщил о проработке возможности пополнения ФНБ в юанях, рупиях и лирах
Lenta.ruвчера в 10:46
Россия может купить юани, рупии и турецкие лиры для фонда на черный день — ЦБ
Profinance.ruвчера в 08:16
ЦБ: использование «дружественных» валют в операциях бюджетного правила вернет ему контрцикличность
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Использование «дружественных» валют в операциях бюджетного правила вернет ему контрцикличность
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