Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счет организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях.
Суд арестовал на один месяц и 24 дня кассира банка в городе Ачинске Красноярского края, которую подозревают в краже на общую сумму порядка 23 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает "МВД Медиа".
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для должностных лиц на местном уровне единый пятилетний срок полномочий, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг РБК, подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020 год.