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ЦБ сообщил о рекордном росте денежных переводов из России в страны СНГ

В третьем квартале установлен шестилетний рекорд переводов валюты физлицами из РФ в СНГ через платежные системы.
Коммерсантъ
Лидерами среди получателей стали Узбекистан, куда из РФ перевели $1,01 млрд (увеличение на 34,9%), Таджикистан — $0,53 млрд (25,5%) и Киргизия — $0,43 млрд (21,7%).
Коммерсантъ
Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счет организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях.
Коммерсантъ
Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов добавил, что к росту зарплат мигрантов привела и сама инфляция.
Forbes

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