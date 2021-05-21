Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в причастности к возникновению у нее паранойи

После публикации итогов внутреннего расследования BBC об обстоятельствах знаменитого интервью, которое в 1995 году принцесса Диана дала журналисту Мартину Баширу, ее сын Уильям записал видеообращение – в нем он подчеркнул, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у его матери развились страхи, паранойя и замкнутость.