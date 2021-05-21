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ЦБ сообщил о рисках при идентификации клиентов банков по видео

Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках влечет такие риски, как подделка паспорта, применение технологии deepfake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима, говорится в отзыве ЦБ РФ на законопроект Ассоциации банков России.В источнике
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ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.
РБК17:00

Подробнее о событии

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Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новостивчера в 06:38

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
ТАСС19:37

Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в причастности к возникновению у нее паранойи

После публикации итогов внутреннего расследования BBC об обстоятельствах знаменитого интервью, которое в 1995 году принцесса Диана дала журналисту Мартину Баширу, ее сын Уильям записал видеообращение – в нем он подчеркнул, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у его матери развились страхи, паранойя и замкнутость.
Эхо Москвы01:03