ЦБ сообщил о рисках при идентификации клиентов банков по видео
Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках влечет за собой такие риски, как подделка паспорта, применение технологии deepfake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима, говорится в отзыве ЦБ РФ на законопроект Ассоциации банков России.В источнике
С чего всё началось
ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео
Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.
РБК17:00