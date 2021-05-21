Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках влечет за собой такие риски, как подделка паспорта, применение технологии deepfake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима, говорится в отзыве ЦБ РФ на законопроект Ассоциации банков России.

С чего всё началось ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима. РБК 17:00