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ЦБ сообщил о рисках при идентификации клиентов банков по видео

Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках влечет за собой такие риски, как подделка паспорта, применение технологии deepfake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима, говорится в отзыве ЦБ РФ на законопроект Ассоциации банков России.В источнике
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ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.
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