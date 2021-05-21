Дима Билан вспомнил свое выступление на Евровидении-2006, назвав его легендарным

Яна Рудковская и Дима Билан на пресс-конференции во время отбора на Евровидение-2006 Через пару лет Билан принял участие в Евровидении как глашатай от России, а в 2012-м он снова выступил на сцене как гость со своим Believe.