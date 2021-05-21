Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

ЦБ сообщил о рисках при идентификации клиентов банков по видео

Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках влечет за собой такие риски, как подделка паспорта, применение технологии deepfake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима, говорится в отзыве ЦБ РФ на законопроект Ассоциации банков России.В источнике

С чего всё началось

ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.
РБК17:00

Подробнее о событии

РБК: ЦБ увидел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи

ТАСС01:46

Центробанк назвал риски при открытии счёта по видеосвязи

Царьград23:01

ЦБ назвал «дипфейки» угрозой при идентификации клиентов по видео

Forbes18:38

ЦБ перечислил угрозы при получении банковских услуг онлайн

Телеканал 360°21:08

Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи

ФАН19:06

ЦБ сообщил о рисках при идентификации клиентов банков по видео

Коммерсантъ22:59

ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

РБК17:00
Интересное

НПО «Семеноводство Кубани» запустило новую молекулярную лабораторию

Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», входящее в «Прогресс Агро», на базе Ладожского кукурузо-калибровочного завода в начале мая запустило в эксплуатацию молекулярную лабораторию.
АгроБизнес04:35

«РИА Новости»: Почему американцы боятся вакцины, Гейтса и 5G

Другие уверяют, что Билл Гейтс пытается чипировать население планеты с помощью прививки против COVID-19. arpeflu.ru Ранее ГЛАС сообщал о том, что вирусолог Альтштейн объяснил необходимость вакцинировать детей от коронавируса.
ГЛАС.RU08:32

Директора водоканала в Ростовской области допрашивают по делу о гибели рабочих

Следователи в Ростовской области допрашивают директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева по уголовному делу о нарушении требований безопасности после ЧП на очистных сооружениях, где погибли 10 рабочих.
ТАСС09:31

Дима Билан вспомнил свое выступление на Евровидении-2006, назвав его легендарным

Яна Рудковская и Дима Билан на пресс-конференции во время отбора на Евровидение-2006 Через пару лет Билан принял участие в Евровидении как глашатай от России, а в 2012-м он снова выступил на сцене как гость со своим Believe.
Вокруг ТВ04:13