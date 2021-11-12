Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России. Почти половина прироста связана с подорожанием овощей и фруктов, еще четверть — с ростом цен на мясо и молоко. ЦБ видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий.В источнике
С помощью новой космической обсерватории «Джеймс Уэбб» ученые смогут увидеть свет от первых родившихся галактик, заявил доцент Центра астрофизики и космической астрономии Колорадского университета в Боулдере Мередит МакГрегор, сообщает 10 ноября пресс-служба университета.
В пятницу минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские и российские десантники выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики.