Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России. Почти половина прироста связана с подорожанием овощей и фруктов, еще четверть — с ростом цен на мясо и молоко. ЦБ видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий.

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