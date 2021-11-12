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ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%

Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России. Почти половина прироста связана с подорожанием овощей и фруктов, еще четверть — с ростом цен на мясо и молоко. ЦБ видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий.В источнике

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Годовая инфляция в России подскочила в октябре до 8,13%
Smotrim.ru10:49
В ЦБ заявили о росте годовой инфляции в России в октябре до 8,13%
Известия10:42
Банк России видит риски сохранения инфляционных ожиданий, ждет инфляцию по итогам года в 7,4-7,9%
ПРАЙМ10:12
ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%
Коммерсантъ10:38
Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%
ТАСС10:16
Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%
Национальная служба новостей10:39
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Финмаркет10:53

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