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ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%

Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России.
Коммерсантъ
Годовая продовольственная инфляция увеличилась на 1,68 п. п., до 10,89%.
Коммерсантъ
В частности, месячный прирост цен на продовольствие с учетом сезонной очистки увеличился на 0,3 п.п. - до 1,9% - максимума с марта 2015 года.
Финмаркет
Инфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.
ТАСС

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Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%
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