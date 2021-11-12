КоммерсантъЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России.КоммерсантъГодовая продовольственная инфляция увеличилась на 1,68 п. п., до 10,89%.КоммерсантъВ частности, месячный прирост цен на продовольствие с учетом сезонной очистки увеличился на 0,3 п.п. - до 1,9% - максимума с марта 2015 года.ФинмаркетИнфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейВятка-На-СетиНовые ИзвестияRostov gazetaНациональная служба новостейRT на русскомИА Красная ВеснаИзвестияКавказ ПостАфиша DailyПодробнее о событииГодовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%ТАСС12 ноября в 12:26В ЦБ заявили о росте годовой инфляции в России в октябре до 8,13%Известия12 ноября в 10:42Годовая инфляция в России подскочила в октябре до 8,13%Smotrim.ru12 ноября в 10:49ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7,4-7,9 процентаLenta.ru12 ноября в 11:37ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%Коммерсантъ12 ноября в 10:38Банк России видит риски сохранения инфляционных ожиданий, ждет инфляцию по итогам года в 7,4-7,9%ПРАЙМ12 ноября в 10:12Инфляционное давление в октябре оставалось высоким - ЦБ РФФинмаркет12 ноября в 10:53Показать ещёОценить296Поделиться