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ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%

Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России.
Коммерсантъ
"Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% - максимума с апреля 2015 года, в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) - максимума с марта 2015 года", - отмечается в материалах ЦБ.
ТАСС
Рост цен на продовольствие негативно скажется на инфляционных ожиданиях населения.
Lenta.ru
Инфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.
ТАСС

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