"Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% - максимума с апреля 2015 года, в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) - максимума с марта 2015 года", - отмечается в материалах ЦБ.
Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Промомед».