"Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% - максимума с апреля 2015 года, в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) - максимума с марта 2015 года", - отмечается в материалах ЦБ.