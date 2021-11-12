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ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%

Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России.
Коммерсантъ
Годовая продовольственная инфляция увеличилась на 1,68 п. п., до 10,89%.
Коммерсантъ
Почти половина прироста связана с подорожанием овощей и фруктов, еще четверть — с ростом цен на мясо и молоко.
Коммерсантъ
Инфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.
ТАСС

Подробнее о событии

Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%
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