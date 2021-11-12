КоммерсантъЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%Инфляция в октябре увеличилась на 0,73 процентного пункта и достигла 8,13% в годовом выражении, сообщил Банк России.КоммерсантъГодовая продовольственная инфляция увеличилась на 1,68 п. п., до 10,89%.КоммерсантъПочти половина прироста связана с подорожанием овощей и фруктов, еще четверть — с ростом цен на мясо и молоко.КоммерсантъИнфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейВятка-На-СетиНовые ИзвестияRostov gazetaНациональная служба новостейRT на русскомИА Красная ВеснаOctagon.MediaИзвестияКавказ ПостАфиша DailyDeita.ruПодробнее о событииГодовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%ТАСС12 ноября в 12:26ЦБ: Инфляция в октябре выросла до 8,13% за счет роста цен на продовольствиеФинансовая газета12 ноября в 12:16Банк России видит риски сохранения инфляционных ожиданий, ждет инфляцию по итогам года в 7,4-7,9%ПРАЙМ12 ноября в 10:12Годовая инфляция в России подскочила в октябре до 8,13%Smotrim.ru12 ноября в 10:49ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%Коммерсантъ12 ноября в 10:38ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7,4-7,9 процентаLenta.ru12 ноября в 11:37Инфляционное давление в октябре оставалось высоким - ЦБ РФФинмаркет12 ноября в 10:53Показать ещёОценить299Поделиться