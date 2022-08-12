Будьте в Плюсе

ЦБ сообщил о снижении роли курса рубля для решений по ставке

Именно на закрепление инфляции на относительно низком уровне (около 4%) и направлена политика ЦБ.
РБК
Роль так называемого валютного канала в политике ЦБ связана с тем, какие активы выбирают инвесторы для сохранения средств — рубли или валюту.
РБК
После начала операции на Украине западные страны заморозили российские валютные резервы в долларах, евро, британских фунтах и иенах на общую сумму порядка $300 млрд (почти половина всех золотовалютных резервов).
РБК
Эффективность ДКП снижали санкции, объясняет Банк России.
РБК

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ЦБ: Плавающий курс рубля ограничивает риски спада или «перегрева» экономики
Российская газета07:24
ЦБ сообщил о снижении роли курса рубля для решений по ставке
РБК07:09
Центробанк: темпы укрепления рубля снижают риски перегрева экономики
РЕН ТВ06:23
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