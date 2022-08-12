После начала операции на Украине западные страны заморозили российские валютные резервы в долларах, евро, британских фунтах и иенах на общую сумму порядка $300 млрд (почти половина всех золотовалютных резервов).
Китай вводит санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте, а также приостанавливает любые обмены с данным министерством из-за визита литовской делегации во главе с Вайчюкявичюте на Тайвань, сообщил в пятницу МИД КНР.
Соцсеть Instagram (принадлежит признанной экстремисткой и запрещенной в России компании Meta) могут разблокировать в России, если она изменит свою политику и принесет официальные извинения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).