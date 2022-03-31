Минобороны РФ располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Европу может ждать новая волна миграции из развивающихся стран, если она продолжит использовать «сомнительные подходы» в своей продовольственной политике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.
Ранее сегодня Управление по контролю за иностранными активами США, подразделение американского Минфина, опубликовало новые санкции против российских граждан и компаний, однако одну компанию ведомство из «черного списка» исключило.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев призвал генпрокурора Игоря Краснова признать «альтернативный бело-сине-белый флаг России», который используется на акциях против проведения спецоперации на Украине, экстремистским.