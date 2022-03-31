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ЦБ сообщил о сокращении международных резервов России почти на $40 млрд

Международные резервы России с 18 февраля сократились на $38,8 млрд, до $604,4 млрд, сообщил
 Банк России.
РБК
ЦБ сообщил, что основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.
Коммерсантъ
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства.
Ведомости
Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввел санкции на операции с Банком России и Минфином РФ, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ сообщил о сокращении международных резервов России почти на $40 млрд
РБК11:01
Международные резервы РФ на 25 марта составили $604,4 млрд
ТАСС10:29
Международные резервы России составили более $604 млрд на 25 марта
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Международные резервы России сократились на $25 млрд с начала военной операции
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Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд
Интерфакс09:33
Международные резервы России с 18 февраля по 25 марта упали до 604,4 миллиардов долларов
РИА Новости09:49
Международные резервы РФ снизились на $38,8 млрд
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