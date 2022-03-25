Будьте в Плюсе

ЦБ сообщил о зеркальных мерах на заморозку золотовалютных резервов

Западные страны ввели санкции против Центробанка в конце февраля.
РБК
Россия не могла предотвратить блокировку части своих золотовалютных резервов, однако ввела против западных стран меры, касающиеся финансовых операций, сообщил Центробанк.
Экономика сегодня
Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
АК&М
Сумма заблокированного ЦБ капитала оказалась сопоставимой.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Центробанк заявил о зеркальным мерах в отношении санкций против золотовалютного резерва РФ
Единый банк06:04
В ЦБ РФ рассказали о зеркальном ответе на заморозку золотовалютных резервов
НТВ05:13
Россия приняла ответные меры после заморозки части своих резервов за рубежом
Pravda.Ru04:20
Центробанк: Россия ввела зеркальные меры в ответ на заморозку части своих резервов
Экономика сегодня04:37
ЦБ сообщил о зеркальных мерах на заморозку золотовалютных резервов
РБК04:26
В Центробанке заявили о зеркальном ответе на санкции против золотовалютного резерва РФ
Свободная Пресса04:38
Россия применила «зеркальные меры» в ответ на заморозку своих резервов — ЦБ
Бизнес журнал04:06

Интересное

Володин предложил заявившему о смерти Жириновского сенатору отставку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Владимира Жириновского, сложить полномочия.
РБК06:40

ФСБ задержала в Москве харьковчанина по кличке «Малыш» по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Харькова по подозрению в работе на Службу безопасности Украины (СБУ).
Коммерсантъ06:43

ЦБ ограничил движение средств в недружественные страны в ответ на заморозку части резервов

Обновлено в 14:53 В ответ на заморозку части резервов Центробанк ввел ограничения на движение средств в недружественные страны примерно на ту же сумму.
BFM.ru05:05

Песков заявил, что «Газпром» разработает план перехода на оплату российского газа в рублях

«Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».
Lenta.ru07:26

Минобороны России назвало главной задачей полное освобождение Донбасса

Возможность штурма заблокированных на Украине городов не исключена, но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
РБК09:11

Рудской: потери ВСУ за месяц составили порядка 30 тысяч человек убитыми и ранеными

Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
РИА Новости09:08

Священник военного благочиния погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный).
РИА Новости07:24

Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации

Власти не планировали объявлять всеобщую мобилизацию и запрещать россиянам выезд из страны.
РБК08:20

Российский миллиардер Петр Авен пожаловался на тяжелые условия жизни под санкциями

Российский миллиардер Петр Авен в беседе с Financial Times рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах.
РИА Новости07:49

Россия собралась выйти из подписанного в 1992 году соглашения о пенсиях в СНГ

С 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1992 году.
Lenta.ru04:07