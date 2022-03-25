«Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».
Возможность штурма заблокированных на Украине городов не исключена, но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный).