Экономика
Rostov gazetaЦБ советуют изменить способ продажи страховок в банках
Отмечается, что со слов слов председателя правления КонфОП Дмитрия Янина регулятор должен обязать банки предоставлять полную информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.
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с чего всё началось
Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов.Известиявчера в 16:01
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Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Здоровье
В Саратове объединят городскую больницу и кардиодиспансер
В Саратове планируется объединить областной кардиологический диспансер и городскую больницу № 12.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Политика
Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»
Биатлон
Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой
Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Спорт
Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
Власти РФ спишут предприятиям ОПК 375 млрд рублей долгов
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей.
Политика
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.
Здоровье
В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса
Случаи заражения коронавирусом выявлены в 79 странах мира.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Власти США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
Иммиграционный суд в городе Мемфисе (штат Теннесси) отдал распоряжение выслать из США бывшего оберштурмфюрера СС Ханса Грима за то, что в 1945 году он служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Происшествия