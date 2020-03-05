Экономика

Rostov gazetaRostov gazetaЦБ советуют изменить способ продажи страховок в банках

Отмечается, что со слов слов председателя правления КонфОП Дмитрия Янина регулятор должен обязать банки предоставлять полную информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.
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с чего всё началось

На долгую памятку: банки сменили тактику продаж непрофильных продуктов

Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки

Комсомольская правда04:21

Эксперты рассказали о рисках новой банковской услуги

Deita.ru00:45

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Известиявчера в 20:02

Банки начали зарабатывать на россиянах с помощью страховок

ФедералПрессвчера в 22:27

Банки нашли новый способ заработать на клиентах

URA.Ruвчера в 21:12

Банки нашли способ увеличить выручку от страховых продуктов

Телеканал 360°вчера в 19:29

Банки не предоставляют полную информацию покупателям при продаже страховок

Газета.Ru01:17
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Политика

Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
ПолитРоссия 12:38
Здоровье

В Саратове объединят городскую больницу и кардиодиспансер

В Саратове планируется объединить областной кардиологический диспансер и городскую больницу № 12.
Версия-Саратов 03:07
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Экономика

Туристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Коммерсантъ вчера в 17:34
Политика

Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Газета.Ru 13:07
Здоровье

В Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии

Gazeta.SPb 04:31
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»

Российская газета 13:05
Биатлон

Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой

Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей.
RT на русском 12:17
Политика

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Будущее России. Национальные проекты 08:43
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Происшествия

При падении строительной люльки в Казани погибли двое рабочих

МИР 24 11:58
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Общество

Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса

Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
News.ru 06:12
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Спорт

Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Нева Спорт 04:19
Экономика

«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой

Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Forbes 08:47
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Экономика

Власти РФ спишут предприятиям ОПК 375 млрд рублей долгов

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей.
News.ru 11:09
Политика

Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.
Газета.Ru 12:56
Здоровье

В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 79 странах мира.
Мурманский вестник 10:00
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

Власти США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии

Иммиграционный суд в городе Мемфисе (штат Теннесси) отдал распоряжение выслать из США бывшего оберштурмфюрера СС Ханса Грима за то, что в 1945 году он служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме.
ТАСС 12:49
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru 08:55
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
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