с чего всё началось

Отмечается, что со слов слов председателя правления КонфОП Дмитрия Янина регулятор должен обязать банки предоставлять полную информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.

Политика Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Экономика Туристическому рынку угрожает новый кризис Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.

Политика Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.

Политика Путин утвердил Основы госполитики в Арктике Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Общество Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.

Спорт Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Происшествия Власти США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии Иммиграционный суд в городе Мемфисе (штат Теннесси) отдал распоряжение выслать из США бывшего оберштурмфюрера СС Ханса Грима за то, что в 1945 году он служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме.