Общество
Газета.RuЦБ создаст базу электронных устройств для борьбы с отмыванием денег
Центробанк планирует создать единую систему оценки устройств, куда войдут смартфоны, планшеты и компьютеры, с помощью которых юридические лица осуществляют переводы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Таким образом ЦБ намерен бороться с сомнительными операциями и отмыванием денег.
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с чего всё началось
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.РБК00:00
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