Общество

Piter.tvPiter.tvЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ тестирует технологию анализа отпечатков пальцев. Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег.
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с чего всё началось

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.
РБК00:00

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РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов

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Lenta.ru01:51

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

РБК00:00
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