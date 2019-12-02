В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

с чего всё началось

ЦБ тестирует технологию анализа отпечатков пальцев. Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег.

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Политика Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.

Технологии Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.

Армия и оружие Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан в Минобороны Как рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, первый вертолет уже находится в опытной эксплуатации, второй Ми-38Т планируется передать в распоряжение Минобороны до конца года.