Общество

РБКРБКЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
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с чего всё началось

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.
РБК00:00

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ЦБ создаст базу устройств клиентов банков, сообщили СМИ

РИА Новости02:37

ЦБ вернется к работе над базой «сомнительных» устройств

Российская газета01:27

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Lenta.ru01:51

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Известия02:19

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Газета.Ru02:07

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Коммерсантъ01:02

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

РБК00:00
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Финансы

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Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия

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Интерфакс вчера в 14:53
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.
Lenta.ru 02:31
Экономика

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РИА Новости вчера в 11:40
Футбол

Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом»

Московское дерби в рамках 18-го тура чемпионата России завершилось победой «Динамо» над «Локомотивом» со счетом 2:1. Встреча прошла на «РЖД Арене».
РБК вчера в 10:50
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы

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Афиша Daily 01:27
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

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Вести.Ru вчера в 16:43
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Телеканал 360° 00:00
Кино

Появились новые кадры со съемочной площадки «Аватара 2»

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года. Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки.
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Авто

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По данным РБК, число автомобилей стоимостью более 10 млн рублей заметно сократилось в нашей стране. причем только в базах контролирующих органов.
SpeedMe 02:14
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
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Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией

Первый матч Россия проведет с Бельгией, затем встретится с Финляндией, а завершит групповой этап выездной встречей с Данией.
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Политика

Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Мальты уйдет в отставку в январе 2020 года. Об этом он объявил накануне в телеобращении к нации.
Вести.Ru вчера в 22:13
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

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Lenta.ru вчера в 18:52
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Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
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Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Жена PewDiePie сообщила об ограблении их дома

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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

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Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря

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ИА БНК 02:37
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