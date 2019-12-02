В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

с чего всё началось

Банк России вернулся к идее создать межбанковскую базу данных о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых юридические лица заходят в интернет-банки и осуществляют переводы.

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег

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