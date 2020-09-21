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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАСС05:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°06:21
Известия

Участниками Системы быстрых платежей стали 156 банков

Известия06:08
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАСС05:39
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъ05:44
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москва05:27
ИА Красная Весна

ЦБ РФ разрабатывает собственное приложение для быстрых платежей

ИА Красная Весна05:20
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМ05:12

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
1,1K

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
1,3K

«Мясорубка» с тысячами монстров: В Serious Sam 4 добавили режим «Легион»

После анонса шутера Serious Sam 4 компания-разработчик Croteam заявила, что в новой части геймерам откроется режим, при котором главному герою будет необходимо сражаться с тысячами монстров, появляющимися на экране.
Актуальные Новости07:38

Ракетный корабль «Грайворон» впервые вышел в море для испытаний

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, новейший малый ракетный корабль «Грайворон», который был построен для Черноморского флота на «Зеленодольском заводе им. А. М. Горького», впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.
Военное дело19 сентября в 06:49
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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