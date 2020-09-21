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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАСС05:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°06:21
ИА Красная Весна

ЦБ РФ разрабатывает собственное приложение для быстрых платежей

ИА Красная Весна05:20
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъ05:44
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАСС05:39
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москва05:27
Известия

Участниками Системы быстрых платежей стали 156 банков

Известия06:08
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМ05:12

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ
Газета.Ru05:40
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Врач рассказал, как быстрее проснуться утром в холодное время года

Михаил Полуэктов, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3, в беседе с «Ридус» рассказал, из-за чего становится сложно просыпаться с наступлением осени.
Телеканал 360°05:57

Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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