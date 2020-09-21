ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей
Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей
Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАСС05:39
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