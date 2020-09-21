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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАСС05:39
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Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Известия11:43
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°06:21
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМ05:12
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъ05:44
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАСС05:39
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москва05:27
Аргументы и Факты

Центробанк России заявил о разработке приложения для СБП

Аргументы и Факты06:19

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Коммерсантъ04:24
1,6K

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
1,1K

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
18

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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