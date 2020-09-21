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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАСС05:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°06:21
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъ05:44
Известия

Участниками Системы быстрых платежей стали 156 банков

Известия06:08
Аргументы и Факты

Центробанк России заявил о разработке приложения для СБП

Аргументы и Факты06:19
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАСС05:39
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москва05:27
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМ05:12

Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.
Чемпионат09:30

Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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Минобороны РФ предупредило о возможной химатаке боевиков в Сирии

По словам замглавы российского Центра примирения сторон сирийского конфликта Александра Гринкевича, провокацию планируют члены запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам» или «Джебхат ан-Нусра», сообщает ТАСС.
Общественная служба новостейвчера в 16:20
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
РИА Новости09:39

Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
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Как «Мулан» добил кинопрокат

События первых дней осени 2020 года свидетельствуют о том, что тяжелые времена мирового кинопроката вовсе не закончатся с завершением пандемии коронавируса.
KinoNews.ru05:10

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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