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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАССвчера в 05:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°вчера в 06:21
Аргументы и Факты

Центробанк России заявил о разработке приложения для СБП

Аргументы и Фактывчера в 06:19
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМвчера в 05:12
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 05:44
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 05:39
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москвавчера в 05:27
Известия

Участниками Системы быстрых платежей стали 156 банков

Известиявчера в 06:08

Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новостивчера в 11:51
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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