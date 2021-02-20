Ученый рассказал о сроках появления городов-миллионников на Марсе

«Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100», — заключил Зубрин.