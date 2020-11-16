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ЦБ спрогнозировал инфляцию в России по итогам года

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Москва, 16 ноября 2020, 09:46 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2020 года составил 3,9−4,2 процента, спрогнозировали в Центральном банке РФ.В источнике
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Известия

Рублевый вклад: девальвация нацвалюты выльется в 1 п.п. инфляции

Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит 1 процентный пункт, заявили «Известиям» в Центробанке. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%. В следующем году, по ожиданиям регулятора, будут преобладать дезинфляционные факторы.
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