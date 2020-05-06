Экономика
Lenta.ruЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
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Политика
Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
Здоровье
Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае
Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец 18:00
Происшествия
СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова
Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
Интерфакс 11:55
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Космос
Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида
На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита.
ВЕСТИ: Приморье 04 мая в 22:34
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
Энергетика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия вчера в 17:19
Политика
Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках
Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна 19:45
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Наука
Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности
У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 11:51
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Общество
Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса
Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Кино
Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26
Общество
Сегодня в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В документе речь идёт о заведениях, чья площадь составляет менее 20 кв. м. Запрет распространяется не только на многоквартирные дома, но и на прилегающие к ним территории.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:23
Космос
Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии
Руководство NASA и Европейского космического агентства провели онлайн-встречу, посвященную одной из самых сложных космических миссий, запланированных на ближайшее будущее.
Известия 03 мая в 17:02
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Общество
Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом
Коммерсантъ 12:12
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Происшествия
Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе
Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 18:31
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45