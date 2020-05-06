Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звезда15:53

Подробнее о событии

ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБК18:11

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Известия16:08

Банк России ожидает ослабление ограничительных мер в июне

РЕН ТВ17:12

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ru18:39

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Газета.Ru16:17

ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолец15:13

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАСС15:10
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Политика

Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
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Здоровье

Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае

Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец 18:00
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Происшествия

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
Интерфакс 11:55
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
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Космос

Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида

На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита.
ВЕСТИ: Приморье 04 мая в 22:34
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Здоровье

ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков

Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
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Энергетика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия вчера в 17:19
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна 19:45
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
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Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today 03:52
Наука

Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности

У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 11:51
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Общество

Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Общество

Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
1,1K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Кино

Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

RuNews24.ru 01:26
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Общество

Сегодня в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В документе речь идёт о заведениях, чья площадь составляет менее 20 кв. м. Запрет распространяется не только на многоквартирные дома, но и на прилегающие к ним территории.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:23
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Космос

Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии

Руководство NASA и Европейского космического агентства провели онлайн-встречу, посвященную одной из самых сложных космических миссий, запланированных на ближайшее будущее.
Известия 03 мая в 17:02
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
6,9K
Общество

Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом

Коммерсантъ 12:12
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Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
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Происшествия

Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе

Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 18:31
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Происшествия

Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу

Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
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