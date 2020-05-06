с чего всё началось

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

Происшествия СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области. 20

Космос Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита. 178

Политика Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.

Наука Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.

Общество Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом. 415

Общество Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов. 1,1K

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 472

Космос Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии Руководство NASA и Европейского космического агентства провели онлайн-встречу, посвященную одной из самых сложных космических миссий, запланированных на ближайшее будущее.

Общество Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. 20

Происшествия Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 33

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 225