с чего всё началось

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения. 3

Футбол Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.

Футбол Смолов рассказал об условиях жизни в Виго Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.

Политика В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся Конфликт из-за почтового голосования 10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов.

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 43

Политика В Кремле отреагировали на отставку Дариги Назарбаевой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение сенаторских полномочий 56-летней дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее отставка с поста спикера верхней палаты парламента является внутренним делом страны, передает ТАСС.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 31

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 491

Политика Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.

Киберспорт Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 4

Футбол Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой. Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу.