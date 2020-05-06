Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звезда15:53

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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБК18:11

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

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ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолец15:13

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Известия16:08

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Газета.Ru16:17

Банк России ожидает ослабление ограничительных мер в июне

РЕН ТВ17:12

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАСС15:10
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Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
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Здоровье

В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки

Работу возобновят торговые центры, рынки и тренажерные залы, сообщает израильское правительство.
Ведомости 19:02
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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
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Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
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Футбол

Смолов рассказал об условиях жизни в Виго

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
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Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Политика

Песков сообщил, что Путин 9 мая выступит перед россиянами

ТАСС 07:30
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Политика

В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся

Конфликт из-за почтового голосования 10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов.
ТАСС 17:43
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
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Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин

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Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor 11:20
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Политика

В Кремле отреагировали на отставку Дариги Назарбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение сенаторских полномочий 56-летней дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее отставка с поста спикера верхней палаты парламента является внутренним делом страны, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:37
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Игра Assassin`s Creed Valhalla первой в серии не выйдет в Steam

OAnews 11:45
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
Киберспорт

Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League

В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
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Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

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Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
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Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
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Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой

Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой. Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу.
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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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США разочаровались в отношениях с Китаем

Отношения США и Китая обострились на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 17:45
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
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Как работают Яндекс.Новости?
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