Экономика
Lenta.ruЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки
Работу возобновят торговые центры, рынки и тренажерные залы, сообщает израильское правительство.
Ведомости 19:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
Футбол
Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона
Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Футбол
Смолов рассказал об условиях жизни в Виго
Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru 16:47
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Политика
В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся
Конфликт из-за почтового голосования 10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов.
ТАСС 17:43
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 04 мая в 20:08
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Дариги Назарбаевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение сенаторских полномочий 56-летней дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее отставка с поста спикера верхней палаты парламента является внутренним делом страны, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:37
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
Киберспорт
Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League
В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
Cyber.sports.ru 13:59
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Футбол
Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой
Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой. Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу.
Бомбардир.ру 15:50
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Политика
США разочаровались в отношениях с Китаем
Отношения США и Китая обострились на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 17:45
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00