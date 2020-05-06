Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. Об этом свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звезда15:53

Подробнее о событии

ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБК18:11

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ru18:39

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАСС15:10

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Известия16:08

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Газета.Ru16:17

ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолец15:13

Банк России ожидает ослабление ограничительных мер в июне

РЕН ТВ17:12
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Происшествия

200 килограммов сушеного минтая задержали сахалинские таможенники

Более 200 килограммов сушеного минтая задержали сахалинские таможенники на транспортном судне в порту Невельска.
Сахалин.Инфо 19:10
Политика

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

РИА Новости 08:25
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
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Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
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Армия и оружие

Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ

Армия России до конца года получит свыше 35 самоходных гаубиц, оснащенных АСУ. О новом вооружении рассказали в Минобороны.
Дни24 03:14
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
22
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,1K
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
20
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,8K
Политика

В Польше отменили проведение президентских выборов на фоне пандемии

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся.
Известия 17:50
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
2
Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
2
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

По мнению бывшего главного санитарного врача, коронавирус «делает поправки» на российские региональные особенности, в связи с чем в каждом субъекте разные уровни распространения инфекции.
Lenta.ru 19:35
2
Авто

Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 04 мая в 02:23
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Шоу-бизнес

Супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

Роман 27-летней британской модели Кары Делевинь и звезды сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон не прошел испытание карантином.
Super.ru 15:15
1
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
188
Авто

«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии

Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe 06:35
5
Общество

Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
Известия 10:59
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Технологии

Apple выпустила бета-версию iOS 13.5 для разработчиков

Сегодня Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 13.5 для разработчиков.
3DNews 14:40
Общество

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском 14:21
Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
4
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
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Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Экономика

ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок

Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС 11:02
Авто

Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили 04 мая в 07:32
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