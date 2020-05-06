с чего всё началось

В базовом прогнозе ЦБ ожидает, что смягчение ограничительных мер начнется в июне. По мере ослабления ограничений Центробанк ожидает восстановления экономической активности после ее сильного снижения во II квартале. К концу года ВВП России снизится на 4–6%, говорится в докладе.

Здоровье В Иркутской области прогнозируют двукратный рост больных COVID-19 В настоящее время в Приангарья подтверждено 237 случаев заражения Информационный центр по мониторингу коронавируса изучил динамику распространения заболевания в Приагарье и дал примерный прогноз распространения инфекции к 12 мая. 52

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,2K

Футбол ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак» ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 2,9K

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 4

Кино Фильм из Иркутска победил на европейском кинофестивале Ранее сообщалось, что фильм вошел в официальный отбор международных кинофестивалей Mabig film festival (Аугсбург, Германия), Screen Power Film Festival (Лондон), Rolling ideas (Трансильвания, Румыния), Moscow Shorts (Москва).

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 522

Политика Путин допускает ужесточение режима ограничений, а не его послабление В своём обращении в рамках совещания 6 мая Владимир Путин допустил, что с 12 мая режим ограничений из-за коронавируса придётся не ослаблять, а ужесточать. 8

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 26

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 6

Здоровье В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. 36

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 15

Общество Чехия усилит охрану своих дипломатов в России После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа. 9

Общество Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.

Здоровье На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. 6