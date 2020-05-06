Экономика
ИА Красная ВеснаЦБ спрогнозировал сроки восстановления ВВП России
В базовом прогнозе ЦБ ожидает, что смягчение ограничительных мер начнется в июне. По мере ослабления ограничений Центробанк ожидает восстановления экономической активности после ее сильного снижения во II квартале. К концу года ВВП России снизится на 4–6%, говорится в докладе.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:47, Ашберн
Здоровье
В Иркутской области прогнозируют двукратный рост больных COVID-19
В настоящее время в Приангарья подтверждено 237 случаев заражения Информационный центр по мониторингу коронавируса изучил динамику распространения заболевания в Приагарье и дал примерный прогноз распространения инфекции к 12 мая.
SM News 07:39
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости 18:46
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Футбол
ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»
ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 08:14
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Кино
Фильм из Иркутска победил на европейском кинофестивале
Ранее сообщалось, что фильм вошел в официальный отбор международных кинофестивалей Mabig film festival (Аугсбург, Германия), Screen Power Film Festival (Лондон), Rolling ideas (Трансильвания, Румыния), Moscow Shorts (Москва).
Глагол. Иркутское обозрение 04:15
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
Путин допускает ужесточение режима ограничений, а не его послабление
В своём обращении в рамках совещания 6 мая Владимир Путин допустил, что с 12 мая режим ограничений из-за коронавируса придётся не ослаблять, а ужесточать.
Мегаполис онлайн 09:33
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Здоровье
В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
Чехия усилит охрану своих дипломатов в России
После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Здоровье
На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве
Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией.
Live24 12:35
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Общество
Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
Общество
Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом
Коммерсантъ 12:12