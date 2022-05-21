На конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum представитель Центрального Банка России Кирилл Тремасов выразил свое мнение относительно экономико-политической ситуации в Российской Федерации.
Кирилл Тремасов пояснил, что новые условия характеризуются ограничениями на движение денег, трансформацией экономики в ответ на санкционные ограничения, повышенной неопределённостью внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов.
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).