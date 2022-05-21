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Центробанк сравнил экономическую ситуацию в России с переменами 90-х годов

На конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum представитель Центрального Банка России Кирилл Тремасов выразил свое мнение относительно экономико-политической ситуации в Российской Федерации.
Рязань.Лайф
Нынешнюю экономическую ситуацию в России по масштабам можно сравнить с переменами 90-х годов.
Клопс
Кирилл Тремасов пояснил, что новые условия характеризуются ограничениями на движение денег, трансформацией экономики в ответ на санкционные ограничения, повышенной неопределённостью внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов.
Выберу.ру
По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го.
РБК

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ЦБ сравнил ситуацию в России с переменами 90-х годов
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