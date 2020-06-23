Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

По данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта - до 8,32% годовых, что стало новым историческим минимум.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости06:39

Подробнее о событии

Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ru09:48

Спрос на ипотеку растёт, но это временно — эксперт

REGNUM09:44

Средняя ставка по ипотеке в РФ обновила исторический минимум

НТВ07:17

Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

ТК Звезда07:40

Средняя ставка по ипотеке в РФ в мае достигла исторического минимума

News.ru07:31

Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума

Вести.Ru08:02

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

РИА Новости06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Киноафиша России 04:17
12
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
4K
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
460
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,4K
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
11
Политика

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
508
Экономика

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
20
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
101
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
267
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
1,1K
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
28
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru вчера в 11:39
397
Путешествия

Федеральный туроператор впервые открывает продажи туров в Хакасию

Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета, сообщает портал правительства РХ.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 00:16
19
Армия и оружие

Кого может победить украинская армия

Rambler News Service 05:16
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1,1K
Теннис

Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
10
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
463
Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
278
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
179
Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
574
Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
243
Кино

Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO

По подсчетам специалистов, первая серия «Мэйсона» побила многие рекорды, например успешный «Чужак» снятый по бестселлеру Стивена Кинга собрал всего 1,2 миллиона зрителей, а «Хранители» — 1,5 миллиона зрителей.
Телепрограмма 08:12
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
86
Авто

Опубликованы изображения новых кроссоверов Toyota

В Сети появились патентные изображения нового кроссовера Toyota, который будет работать на электротяге.
SpeedMe 04:30
1
Технологии

В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
11
Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
121
Гаджеты

Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей

Напомним, ранее сообщалось, что баварский бренд BMW объявил о сотрудничестве со специалистами с Apple в вопросе создания и развития новой функции под названием CarKey, которая позволяет владельцам использовать iPhone для разблокировки и запуска своего автомобиля.
32CARS.ru 01:05
8
Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное