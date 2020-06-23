Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

По данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта - до 8,32% годовых, что стало новым историческим минимум.
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ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до исторического минимума

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В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
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Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

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Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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