Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

По данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта - до 8,32% годовых, что стало новым историческим минимум.

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 709

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 10

Наука В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента. 27

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале. 921

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 476

Общество В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Политика Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала оскорбительные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. 1

Общество В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений. 5

Общество В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник. 9

Общество Умер экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло Бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора от региона Алексея Кондратьева. 148

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).

Музыка Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков. 5

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 57