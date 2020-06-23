Экономика
РИА НовостиЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума
По данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта - до 8,32% годовых, что стало новым историческим минимум.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.РИА Новости06:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента
Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post 20 июня в 23:00
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:26
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Общество
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Культура
Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений
Газета.Ru 17:18
Политика
Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала оскорбительные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Известия 17:07
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь 15:30
Экономика
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета 11:33
Армия и оружие
Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим
Российские ПВО сбили беспилотные летательные аппараты вблизи российской авиабазы Хмеймим накануне ночью.
НТВ 16:29
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Общество
Умер экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло
Бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора от региона Алексея Кондратьева.
ЗакC.Ру 06:28
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Происшествия
Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве
Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
Политика
Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29